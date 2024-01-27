ضبط مسن استدرج طفلة واعتدى عليها جنسيا فى الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من ضبط مسن بعد قيامه باستدراج طفلة الى منزلة والتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

البداية بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مامور مركز شرطة أجا من "ن.ع.ا"،36 عاما، ربة منزل ومقيمة قرية ميت إشنا دائر المركز، تتهم "عبدالحميد.ب.ع"،69 عاما، بالمعاش ومقيم بذات القرية بقيامه باستدراج نجلتها "د"،8سنوات، طالبة بالصف الثاني الإبتدائية، ومقيمة طرفها بذات القرية الى منزله والتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

على الفور جرى استصدار إذن النيابة العامة وضبط المتهم بمعرفة المقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس مباحث مركز شرطة أجا، وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.