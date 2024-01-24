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الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عميد حقوق المنصورة يجتمع بالموظفين لبحث دور التدريب الإداري في تلبية تطورات العمل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور  وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة  والدكتور علاء التميمي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميادة على حسن، نائب مدير وحدة ضمان الجودة، احمد فضل، مدير عام الكلية، اجتماعا بموظفى الكلية وذلك لمناقشة الاحتياجات التدريبية لهم، ودور التدريب الإداري فى تلبية تطورات العمل الادارى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفى اطار حرص كلية الحقوق على تحقيق اقصى درجات الرضاء الوظيفى، والارتقاء بمستوى الاداء الوظيفى فى الكلية.

 ويأتى هذا الاجتماع فى اطار استعداد الكلية لتنفيذ دورة "الادارى المحترف"، والتى سوف تعقد فى قاعة السنهورى بكلية الحقوق بداية من يوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024.

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أجا الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة المنصورة