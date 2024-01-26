إصابة 5 أشخاص فى تصادم توك توك وسيارة بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكى على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج .

كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك على طريق دمياط شربين أمام محطة بنزين السعدية ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكى وتوك توك مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.