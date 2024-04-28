البرلمان العربي: الحفاظ على اللغة العربية واستعادة مكانتها مطلب رئيسي لتحقيق النهضة الشاملة

الأحد 28/أبريل/2024 - 11:04 ص

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن الحفاظ على اللغة العربية واستعادة مكانتها العالمية في إنتاج المعارف ونشرها، يمثل واحدا من المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة العربية بمفهومها الشامل، لافتا إلى أن اللغة العربية تعد جزءا من الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال كلمة العسومي في أعمال الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس أمناء جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في اللغة العربية الذي عقد اليوم الأحد بالقاهرة.

وأضاف العسومي أن الحفاظ على اللغة يعتبر ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات العربية، وحجر الأساس لتنشئة أجيال واعية مستنيرة ومخلصة لوطنها وقادرة على البناء والعطاء المستمر.

ونوه إلى أن التعاون بين البرلمان العربي ومؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية يعد مثمرًا لما تتمتع به المؤسسة من عراقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم.

وأبرز العسومي أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية وتحقيق التنمية الابداعية والمعرفية وتحقيق التواصل الإنساني إقليميًا وعالميًا، ويأتي في مقدمة أهدافها دعم اللغة العربية وبذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على حيويتها ومنحها الأولوية بين أبنائها داخل الوطن العربي، وتأكيد فاعليتها الحضارية.

ولفت إلى أن الجائزة تهدف لتشجيع كافة الجهود المبذولة من أجل صون وحماية اللغة العربية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها على كافة الصُعد العربية والإقليمية والدولية.

وتم خلال الاجتماع اختيار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي رئيسا لمجلس أمناء الجائزة، فضلا عن تسمية الاستاذ سعود عبد العزيز البابطين رئيسا فخريا للجائزة.

كما تقرر اختيار فروع الجائزة، وهي بالنسبة للأفراد والأشخاص، "البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية"، وبالنسبة للكيانات والمؤسسات، "اللغة العربية وتخطيط السياسات اللغوية".

وتبلغ قيمة الجائزة 100 الف دولار، وتم تقسيمها إلى قسمين الأول بقيمة 40 ألف دولار بالنسبة للأشخاص والأفراد، والآخر بقيمة 60 ألفا بالنسبة للكيانات والمؤسسات.

وتهدف الجائزة إلى الحفاظ على اللغة العربية باعتبارها مكونا رئيسيا من مكونات هوية الإنسان العربي، ومؤشرا يعكس تطور الأمة وازدهارها، فضلا عن الاعتناء بها والحفاظ على الموروث، ونشر وتعزيز تعلم العربية تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية.

كما تهدف الجائزة إلى الاحتفاء باللغة العربية على نحو يفرض ضرورة المحافظة عليها والاعتماد على الوسائل الناجحة لتمكينها وتأكيد حضورها بين أبنائها والناطقين بغيرها من أبناء الأمم الأخرى.

يشار إلى أن مجلس أمناء الجائزة يتكون من، عادل عبدالرحمن العسومي (مملكة البحرين) رئيس البرلمان العربي (رئيسا)، والدكتور طالب بن هلال الحوسني (سلطنة عمان) عضو البرلمان العربي، وعبد الرحمن خالد البابطين (دولة الكويت) أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، والدكتور محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، والدكتور سالم خدادة (دولة الكويت)، والدكتور عبد العزيز خوجة (المملكة العربية السعودية)، والدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، والدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية)، والدكتور محمد مشبال (المملكة المغربية).

