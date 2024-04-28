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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

400 مستوطن يقتحمون الأقصى فى سادس أيام عيد الفصح

اقتحام المستوطنين
اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
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قالت هيئة الأوقاف الإسلامية بالقدس، اليوم الأحد، إن أكثر من 400 مستوطن اقتحموا الأقصى منذ الصباح في سادس أيام عيد الفصح اليهودي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتتزايد انتهاكات المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية والقدس خلال السنوات الأخيرة، وزادت حدة تلك الانتهاكات في الفترة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 478 شخصًا في الضفة الغربية، بينهم 122 طفلًا و4 نساء وأكثر من 16 أسيرًا.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على الفلسطينيين وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة الغربية المحتلة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

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