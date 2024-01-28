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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خلال الـ24 ساعة الماضية.. مياه الأمطار تغرق خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الجنوبية

خيام النازحين في
خيام النازحين في رفح
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أفادت قناة القاهرة الاخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، أن مياه الأمطار غمرت خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية.

تضاعف عدد سكان رفح أربع مرات منذ بدء الحرب، وأصبحت آلاف الأسر التي تنام على الأرض تتجمد الآن.

وزاد تسرب الأمطار إلى الخيام في معاناة النازحين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. 

واشتكى بعض النازحين في دير البلح وسط القطاع من وضعهم المأساوي في الخيم، حيث يفتقدون هم وأطفالهم إلى الأغذية والألبسة.

كما يفتقدون إلى الأغطية التي تقيهم برودة الطقس، فضلا عن أن مياه الأمطار تتسرب إلى خيمهم.

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