مراكز الشباب بجنوب سيناء تطلق مبادرة "شجع مصر" قبل مباراة المنتخب مع الكونغو

أطلقت مراكز الشباب بجنوب سيناء، مبادرة “شجع مصر”؛ لدعم وتشجيع منتخب مصر في بطولة كاس الأمم 2024، ووفرت المراكز شاشات عرض لمتابعة مباريات منتخب مصر مجانا.

وفي العاصمة طور سيناء وفر مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، شاشات عرض موصلة بشبكة الانترنت والقنوات الناقلة؛ وذلك لحضور مباريات منتخبنا الوطني في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم.

كما أطلق المركز مسابقة توقع نتيجة مباراة منتخب مصر ومنتخب الكونغو في دور الـ١٦ في أمم أفريقيا؛ لدعم وتشجيع منتخب الفراعنة.

وأوضح مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، أن شروط المسابقة تتضمن عمل لايك وشير لصفحة مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، وأن يكتب المتسابق التوقع على الصفحة الرئيسية، لافتًا إلى أن التوقعات سوف تنتهي مع بداية المباراة.

وأشار مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بطور سيناء، أن الجوائز تتضمن الأتي:

جائزة أولى ساعه بلايستيشن (٥ مجانًا)

جائزة ثانية ساعة مجانًا على الملعب الخماسي

جائزة ثالثة ساعة بلايستيشن (٤ مجانًا)

جائزة رابعة ساعة بلياردو (مجانًا)

يخوض منتخب “الفراعنة” مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة، مباراة صعبة مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ، على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة أمم أفريقيا.

ويعاني منتخب “الفراعنة” العديد من الغيابات في مباراة اليوم بسبب الإصابات التي ضربت الفراعنة، وأبرزها محمد الشناوى حارس المرمى وامام عاشور ومحمد صلاح.

ويفكر روي فيتوريا ، جديا في الدفع بمحمد أبو جبل في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي في الدفاع، وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد سيد زيزو في الوسط أمام الكونغو ، مع تواجد ثلاثي هجومي وهم محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وفي سياق آخر تتواصل اليوم الأحد ثاني أيام منافسات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية 2024، بحمام سباحة المركز الدولي للتنميه الرياضية بشرم الشيخ، بحضور الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ودكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية والتي تقام خلال الفترة من 26 حتى 30 يناير الجاري.

يشار إلى أن البطولة تنطلق بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، بمشاركة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة».