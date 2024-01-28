تايلاند والصين توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين

وقعت تايلاند والصين، اليوم الأحد، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لدخول البلدين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس هذا العام.

ونقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة باللغة الإنجليزية عن وزير الخارجية الصيني وانج يي قوله إن الاتفاقية لن تفيد السياحة في تايلاند والسائحين الصينيين فحسب بل ستعزز أيضا التفاهم المتبادل بين الشعبين، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التايلاندي بارنبري باهيدها نوكارا في بانكوك عقب توقيع الاتفاق.

وكانت تايلاند قد منحت الزوار القادمين من الصين سابقا إعفاء مؤقت من التأشيرة من المقرر أن ينتهي في 29 فبراير 2024.. وتهدف تايلاند إلى جذب 8 ملايين سائح من الصين هذا العام.

وقد بدأ وانج زيارة لتايلاند يوم 26 من الشهر الجاري ومن المقرر أن تنتهي يوم غد (الإثنين) الموافق 29 يناير.. وقد عقد جولة جديدة من الاجتماعات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بانكوك على مدار اليومين الماضيين.