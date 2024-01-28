اليوم.. محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها في حدائق القبة

تنظر محكمة جنايات القاهرة بعد قليل اليوم الأحد جلسة محاكمة لعامل متهم بقتل موظفة في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

كشفت تفاصيل الواقعة عن جريمة مأساوية حيث تعرضت المجني عليها لضربات مميتة في الرأس والعنق.

وفقًا لمناظرة نيابة حدائق القبة، أكدت الجثة أن الوفاة ناتجة عن الضربات القاتلة التي تلقتها الضحية. في سياق التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة حيث قام بضرب المجني عليها بآلة حادة حتى فارقت الحياة، ثم قام بسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.

واجهت النيابة العامة للمتهم قتله المجني عليها عمدًا، وذلك في سياق جناية السرقة التي رافقت الحادث.

كما وجهت له النيابة اتهامات بحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، مما يزيد من درجة الجرم المنسوب إليه.