الولايات المتحدة والصين تبحثان حرب روسيا والأوضاع في الشرق الأوسط

بحثت الولايات المتحدة والصين مجموعة من القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك حرب روسيا ضد أوكرانيا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وميانمار.

جاء ذلك، بحسب ما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية ووزير الخارجية وانج يي يومي 26 و27 يناير في عاصمة تايلاند، بانكوك، لمتابعة قمة وودسايد بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج نوفمبر الماضي.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على أنه على الرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن كلا البلدين بحاجة إلى منعهما من الانزلاق إلى الصراع أو المواجهة.

وناقش الجانبان الخطوات التالية في مجموعة من مجالات التعاون التي تمت مناقشتها في وودسايد. وأقر سوليفان ووانج يي بالتقدم الأخير في استئناف الاتصالات بين الجيشين، وأشارا إلى أهمية الحفاظ على هذه القنوات.

كما ناقشا الخطوات التالية نحو عقد حوار أمريكي-صيني حول الذكاء الاصطناعي في ربيع هذا العام.

ورحب الطرفان بالتقدم المحرز في التعاون في قضايا مكافحة المخدرات، بما في ذلك إطلاق مجموعة العمل الأمريكية-الصينية لمكافحة المخدرات المقرر انطلاقها 30 يناير.

وأجرى الجانبان مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة حول القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحرب روسيا ضد أوكرانيا والشرق الأوسط وكوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي وميانمار. وشدد سوليفان على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

والتزم الجانبان بالحفاظ على قناة الاتصال الاستراتيجية هذه ومتابعة دبلوماسية وإجراء المزيد من المشاورات رفيعة المستوى في المجالات الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع كان جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بشكل مسئول في العلاقة وفقًا لتوجيهات القادة.