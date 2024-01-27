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الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عمرو سليمان : بعض التقارير الصادرة عن الاقتصاد المصري "مُسيسة"

عمرو سليمان، أستاذ
عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن بعض التقارير الصادرة عن الاقتصاد المصري "مُسيسة".

وأضاف سليمان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية العالمية عقب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان على غزة ساهمت في تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري

تقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات

عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان الاقتصاد المصري برنامج الإصلاح الاقتصادي