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السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

أمانة المرأة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي تناقش مشروع اللائحة الجديدة للحزب

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عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ورشة عمل لمناقشة مشروع اللائحة الجديدة للحزب، والفصل الخاص بتحويل أمانة المرأة لاتحاد للمرأة، وذلك بحضور المستشار حسني سبالة، عضو الهيئة العليا وعضو لجنة إعداد اللائحة.     


تمت مناقشة كل مواد اللائحة الخاصة بالاتحاد وعرضت عدد من العضوات ملاحظتهن وتوصياتهن على بعض التعديلات. 
جدير بالذكر ان الاتحاد يتكون من عضوات الحزب من كافة الأمانات الجغرافية، ويهدف لتدريب وتأهيل النساء لخوض المعارك الانتخابية، ودمج وتمثيل للمرأة في الهيئات الحزبية وتدعيم قنوات الاتصالات الجغرافية والنوعية بين نساء الحزب.
ويتولى مكتب سياسي مكون من رئيس وعدد ٤ من أمانات نوعية منهم أمينة مساعدة الإدارة اليومية للاتحاد تحت إشراف الأمين العام، بجانب الأمانة العامة المكونة من الأمانات الجغرافية. 
وأوضحت منى عبدالراضي أمينة المرأة، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن فكرة اتحاد للمرأة سيزيد من تمثيل النساء في المواقع القيادية داخل الحزب وتمثيلهن بعدد أكبر في الهيئة العليا. 
ورحبت غالبية الحاضرات بفكرة انتخاب أمينات الاتحاد في المحافظات والهيكل القيادي من رئيسة الاتحاد والمكتب التنفيذي وكل المناصب عن طريق عضوات الاتحاد فقط.

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