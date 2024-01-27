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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بعد القفزات الكبيرة.. من يحدد سعر الذهب في مصر؟.. رئيس الشعبة يجيب

إيهاب واصف رئيس شعبة
إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات
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علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيها، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.
وقال خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، إنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "اعلى نقطة".
وذكر إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.
 

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات أسعار الذهب تحديد سعر الذهب