مقتل ضابط و3 مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل ضابط بالإضافة إلى 3 مسلحين خلال تبادل كثيف لإطلاق النار في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأفاد الجيش الباكستانية - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" المحلية اليوم /الأربعاء/ - بأن قوات الأمن نفذت عملية أمنية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة، وأنه جرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 3 مسلحين، وتم مصادرة أسلحة وذخيرة ومتفجرات كانت بحوزتهم.

يشار إلى أن إقليم بلوشستان يشهد اضطرابات منذ عام 2004، حيث يشن مسلحون هجمات تستهدف قوات الأمن الباكستانية ويطالبون باستقلال الإقليم الغني بالموارد الطبيعية عن باكستان.

