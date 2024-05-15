"البلاد" السعودية: المملكة تسعى لتعزيز المساعي لإحلال الأمن والاستقرار العالميين

أكدت صحيفة (البلاد) السعودية، أن المملكة تسعى لتعزيز المساعي الرامية لإحلال الأمن والاستقرار العالميين، ومناصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

وذكرت الصحيفة- في افتتاحيتها، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الأمن والاستقرار"- أن تجسيدًا لنهج السعودية الراسخ ودورها الإيجابي على كافة الأصعدة، أكد مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحرص على مشاركة دول العالم في التعاون الفاعل في مجال الإغاثة الدولية، وفي هذا السياق، رحب المجلس بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يؤيد منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة، والتأكيد مجددًا على ضرورة وقف التصعيد العسكري والانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين العُزّل.

وأضافت أنه في كافة القمم العربية والإسلامية وفي المحافل الدولية، تؤكد السعودية على هذه السياسة الداعمة للاستقرار والبناء والتنمية، وتجلى ذلك خلال رئاستها للقمة العربية السابقة، وقيادتها للعمل المشترك، نحو بلورة تحرّك جماعي وفعّال للدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية باستعادة كافة الحقوق المشروعة؛ وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية، في العاصمة البحرينية المنامة، بالسعي إلى تحقيق طموحات قيادات وشعوب الدول العربية في إرساء قواعد السلام والاستقرار والتنمية.