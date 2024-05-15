رئيس "الريادة": الأحزاب دعمت السيسي وفوضته للتعامل مع أزمة غزة

علق كمال حسانين، رئيس حزب الريادة، على موقف الأحزاب المصرية من الأزمة فى غزة، قائلا: إن الأحزاب دعمت الرئيس السيسى وفوضته أن يتخذ ما يراه مناسبا للحفاظ على التراب الوطنى المصرى، والوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس حزب الريادة، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها داعمة للدولة الفلسطينية والرئيس السيسى، ونحن الآن نرى مجزرة بشرية على مرأى من العالم أجمع ويقف متفرج ولم يأخذ قرار إلى الآن.

وتابع رئيس حزب الريادة، أن جهود الرئيس السيسى مع الخارجية المصرية حولت دفة زعماء الدول الأوروبية لعدم التهجير القسرى لأهالي غزة.

وأكد كمال حسانين، أن المحتل الإسرائيلى دمر غزة بحجة القضاء على حماس، ولكن هدفه تدمير غزة بالكامل.