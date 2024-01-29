كريم هنداوي.. الأخطبوط يسير على درب "الأحمر"

الإثنين 29/يناير/2024 - 12:10 ص

ساهم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب اليد في تتويج الفراعنة بلقب كأس أفريقيا لكرة اليد 2024 التي استضافتها مصر واسدل الستار على منافساتها أمس السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

اللي يشوط يشوط عندنا الأخطبوط.. هتاف سيظل ماركة مسجلة باسم كريم هنداوي حامي عرين منتخب الذي كنا واحدا من نجوم بطولة أفريقيا بفضل تصدياته الرائعة ومساهمته في تتويج منتخب اليد باللقب للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخ فراعنة اليد.

"كاتونجا" كما يلقبه عشاق وجماهير كرة اليد نجح في حصد لقب بطولة الإريقيا مع منتخب مصر للمرة الرباعة في تاريخه بعدما حقق كأس أفريقيا برفقة فراعنة اليد أعوام 2016 و2020 و2022 وأخيرا لقب بطولة 2024 ، كما كان ضمن الجيل الذهبي لمنتخب مصر المتوج بذهبية دورة العاب البحر المتوسط عام 2013.

ويعتبر كريم هنداوي صاحب الـ36 عاما من نجوم حراسة المرمى في كرة اليد المصرية والعالمية بعدما خطف الاضواء في بطولات العالم مع منتخب مصر وكذلك في أولمبياد طوكيو 2021 حيث كان له الفضل في صعود منتخب اليد للمربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخ كرة اليد المصرية بفضل تصدياته المميزة في مباراة مصر والسويد بدور المجموعات ومباراة ألمانيا في ربع النهائي وساهم في فوز فراعنة اليد على الماكينات الألمانية في مباراة كان "الاخطبوط". بطلها الأول.

كابت بداية تألق كريم هنداوي في كأس العالم للشباب عام 2009 وحصل "كاتونجا" على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

وشارك كريم هنداوي مع منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم 5 مرات أعوام 2015، و2017، و2019، و2021، و2023 وفي بطولة أمم أفريقيا 5 مرات ايضا وشارك "الأخطبوط" مع فراعنة اليد في الأولمبياد مرتين من قبل عامي 2016 و2021 وضمن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 بعد تأهل منتخب اليد رسميا عقب التتويج بلقب بطولة أفريقيا.

يذكر أن كريم هندواي حارس مرمى منتخب مصر يلعب حاليا في نادي الصفا السعودي بعدما رحل عن صفوف الزمالك في الصيف الماضي بعد مسيرة مميزة ورائعة توج فيها بجميع البطولات، وسبق له اللعب أيضا في صفوف الأهلي وساهم في تتويج الأحمر بعدد كبير من الألقاب وخاض تجارب احتراف أوربية مع أندية بشتكاش التركي ودوبروجا سود كونستانتسا الروماني.