رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن عملية التطوير استهدفت الوصول للون القصر الأصلي، وتم الترميم والتطوير على أحدث الأساليب العلمية العالمية وكان هناك إشادات كبيرة، معقبًا:" أظهرنا اللون الأصلي لقصر البارون".
وواصل قائلًا:"ترميم قصر البارون تم على أعلى مستوى ومرممين متخصصين، وظهر اللون الأصلي لقصر البارون".
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رئيس الأعلى للآثار ردًا على انتقادات تطوير قصر البارون: أظهرنا اللون الأصلي
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رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون.
رد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الانتقادات الموجهة لعمليات ترميم قصر البارون.