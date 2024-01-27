حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق بالنزهة، وبولاق الدكرور حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسمي النزهة وبولاق الدكرور.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة، سائق، مندوب مبيعات) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

كما اعترفوا بتعاملهم مع 4 مصادر للنقد الأجنبى أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.