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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق بالنزهة، وبولاق الدكرور حبس تشكيل عصابي 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بدائرة قسمي النزهة وبولاق الدكرور. 

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة، سائق، مندوب مبيعات) بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

كما اعترفوا بتعاملهم مع 4 مصادر للنقد الأجنبى أمكن تحديدهم وضبطهم بدائرة قسم شرطة بولاق بالقاهرة، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق بالنزهة بولاق الدكرور تشكيل عصابي النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى