منتخب كينيا للرجال يفوز على بوروندي بتصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة

حقق المنتخب الكيني للرجال الفوز على منتخب بوروندي بثلاثة أشواط نظيفة بتصفيات المنطقة الخامسة المقامة خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري داخل صالة اتحاد الشرطة بالقاهرة.

جاءت نتائج الأشواط كالآتي:

25-21

25-23

25-17



كان قد فاز منتخب مصر للرجال بالأمس على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 لتصبح مباراة الغد بين مصر وكينيا هي المباراة الحاسمة لصاحب المركز الأول.

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مصر وكينيا غدا الأحد في تمام السادسة مساء في ختام البطولة.

تضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.