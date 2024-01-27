الدوري التركي.. بنديك يتعادل مع ألانيا سبور في غياب كوكا

فرض فريق ألانيا سبور، التعادل على نظيره بنديك سبور، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

انتهت مباراة بنديك سبور وألانيا سبور بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في غياب كوكا عن فريقه، لانضمامه لصفوف منتخب مصر الذي يخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح مامي ثيام لاعب بنديك سبور التهديف في الدقيقة 78، ثم أدرك ليروي فير التعادل لفريق ألانيا سبور بهدف في الدقيقة 82.

وتعتبر هذه المباراة، هي مواجهة كوكا لفريقه القديم ألانيا سبور، حيث سبق له ارتداء قميصه على سبيل الإعارة من أولمبياكوس اليوناني بالموسم الماضي.

شارك أحمد حسن كوكا في 4 مباريات مع بنديك سبور في الدوري التركي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف خلالها، لكنه سجل 3 أهداف (هاتريك) في بطولة كأس تركيا.

بتلك النتيجة، رفع بنديك سبور رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما حل ألانيا سبور في المركز الحادي عشر وفي رصيده 27 نقطة.