سقوط عامل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في بث مباشر بالدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عامل وربة منزل بمركز دكرنس محافظة الدقهلية بعد قيامهم بإنشاء جروب لتبادل الزوجات وتقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز وكذلك تقديم عروض جنسية عبر البث المباشر لإحدى التطبيقات الإلكترونية وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا عن قيام "محمد.م.ع.م"، 39 عاما،عامل، ومقيم مركز دكرنس بتسهيل الدعارة لزوجته "وسام.س.م"،34عاما، ربة منزل وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، المرئي للكافة والتواصل من خلالها مع راغبي المتعة الحرام و الاعلان و التسهيل و الترويج لفكرة الجنس الجماعي و تبادل الزوجات وذلك بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بتكثيف الحملات والرقابة والمتابعة وضبط الخارجين عن القانون .

بالفحص تبين قيام المتحرى عنهما بإنشاء وإدارة حسابات على تطبيق "تانجو "يتابعه 166،688 متابع وبث فيديوهات جنسية للمتحري عنها الثانية بغرض تسهيل دعارتها على ذات التطبيق.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحري عنهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 500 جنيه، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة.

بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بإنشاء جروب عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات والتحريض على الفسق والفجور وممارسة أعمال الرذيلة بمقابل مالي، وكذلك بث عروض جنسية عبر التطبيقات الإلكترونية لتحقيق عوائد مالية.

تحررعن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.