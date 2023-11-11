ضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بالدقهلية

ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على 6 أشختص بينهم 4 سيدات داخل شقة تديرها سيدة فى الأعمال المنافية للآداب بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية مقابل أجر مادى.

كانت معلومات قد وردت لرئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بقيام سيدة تدعى"م.ع.ن"، 40عاما، لا تعمل ومقيمة بمنطقة البحر الصغير بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة باستخدام مسكنها لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وتقديمهن لممارسة الدعارة بمقابل مادي.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة مكبرة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا ومداهمة الشقة .

وتمكنت الحملة من ضبط كلا من:"م.ع.ن"،40 عاما، لاتعمل، و"م.م.هـ"،24 عاما، ربة منزل ومقيمة ديبو عوام بمركز المنصورة ،"ص.م.ص"،39 عاما، ربة منزل ومقيمة بقرية نقيطة مركز المنصورة، و"إ.ع.ح.ح"،29 عاما، ربة منزل ومقيمة المنزلة، و"م.ن.ط"،38 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية ومقيم بالمنصورة، و"ج.ن.م"،32عاما، لا يعمل ومقيم بالمنصورة،حال تواجدهم جميعا بالشقة محل سكن المتهمة الأولى .

وعثر بحوزة المتهمين على 6 هواتف محمولة، و17 كيس بلاستيك لجوهر الشابو المخدر، وميزان حساس، وكمية من المنشطات الجنسية.

واعترفت المتهمة الأولى فى محضر الشرطة باستخدامها الشقة محل سكنها في الأعمال المنافية للآداب واستقطاب الرجال لممارسة الرذيلة بمقابل مادي.

واعترفت المتهمة بحيازتها للمنشطات الجنسية بقصد الاتجار فيما اعترف المتهم الثاني بحيازته لجوهر الشابو المخدر بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12450 جنح قسم شرطة ثان المنصورة وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.