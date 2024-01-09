ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا، القبض على ممرضة في العقد الثاني من عمرها حال تواجدها بشارع الجيش بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، لتحريضها على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة بمقابل أجر مادى دون تمييز.

القبض على ممرضة تحرض على الفسق والفجور فى الدقهلية:

كانت معلومات قد وردت للعقيد سيد العشري، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لحماية الآداب العامة بقيام "ش.أ.م.ا"،22 عاما، ممرضة ومقيمة بإحدى قرى مركز دكرنس محافظة الدقهلية لاستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام والتواجد بشارع الجيش وممارسة الرذيلة دون تمييز مقابل أجر مادي.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط المتحرى عنها حال تواجدها بشارع الجيش واستيقاف المارة لممارسة الرذيلة بأجر مادي، بمواجهتها أقرت واعترفت بإرتكاها الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 422 جنح قسم شرطة أول المنصورة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.