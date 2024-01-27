كأس أفريقيا 2023 .. شالوليلي يقود هجوم ناميبيا في مواجهة أنجولا

أعلن كولين بنجامين المدير الفني لمنتخب ناميبيا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة منتخب أنجولا، في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023 على ملعب السلام بمدينة بواكي في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب ناميبيا كالتالي:

حراسة المرمى: جونيور كازابوا.

خط الدفاع: ريان هاناموب- لوبيني هاوكونجو- كينيدي أموتينيا- إيفان كامبيريبا.

خط الوسط: ديون هوتو- أبروشيوس بيتروس- نيجيرو كاتوا- موزيو.

خط الهجوم: برينس تيجويزا- بيتر شالوليلي.

وتأهل منتخب ناميبيا لدرو الـ16 للمرة الأولى في تاريخه بعدما إحتل المركز الثالث بالمجموعة الخامسة وصعد ضمن أحسن مركز ثالث ، بينما صعد منتخب أنجولا متصدرا للمجموعة.