دهس سيدة وإصابة نجلتها أسفل عجلات سرفيس بالفيوم

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت نجلتها في حادث دهس اسفل عجلات سيارة سرفيس بمحافظة الفيوم، على الفور انتقلت قوات الامن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة والمصابة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالفيوم جاء مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث دهس أسفل الكوبري العلوي.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أثناء مرورها على الرصيف المخصص بالمشاة أتت سيارة سرفيس خط 1 مسرعة، وصعدت أعلى الرصيف ليقوم بدهس السيدة ونجلتها ونتج عنه مصرع السيدة وإصابة نجلتها.

نقلت سيارات الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام فيما جرى نقل المصابة لذات المستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفنة ومباشرة التحقيق.