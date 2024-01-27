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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الأولى بالرعاية

توزيع الهدايا العينية
توزيع الهدايا العينية على المواطنين
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وجهت وزارة الداخلية عدد من القوافل  بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الــ 72، إلى أهالى المناطق الحضارية الجديدة "منطقة حى الأسمرات - مجمع الخدمات الاجتماعية بالمقطم بمحافظة القاهرة – حى أهالينا بمدينة السلام - حى المحروسة بمدينة السلام - حى معاً بمدينة السلام – مدينة الخيالة بالبساتين" لتوزيع عبوات المواد الغذائية والبطاطين تزامناً مع الاحتفال بتلك المناسبة.

وأوفدت الداخلية عددا من الضباط والضابطات بكافة مديريات الأمن لزيارة عدد من المناطق الأولى بالرعاية وتم خلالها توزيع الهدايا العينية على المواطنين.
 ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.

يأتي ذلك  إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، وإستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تم توجيه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحضارية.

وزارة الداخلية وزارة الداخلية عدد من القوافل