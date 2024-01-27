7 مرشحين على منصب نقيب المحامين.. و132 على مناصب العضوية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، أنها تلقت خلال اليوم الأول لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (٧) ملفات لمرشحين على منصب النقيب العام.

وعدد (١٣٢) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (٦٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة و(١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف و( ١٠) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف طنطا و(٩) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الاسكندرية و (٦) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط و(١٣) ملفًا لمرشحين على محكمة استئناف المنصورة و(٤) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية و(٢) ملف لمرشحين على محكمة استئناف قنا، و(١٥) ملفًا للمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.



ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميا حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١.