إزالة 15 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى ستستمر حتى 12 أبريل 2024، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والتصدى الحاسم للتعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها باعتبارها حق أصيل من حقوق الشعب، لافتة إلى أن هناك تنسيقا تاما بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات وتحقيق المستهدف من الموجة.

وفى هذا السياق،تلقت " المحافظ " تقريرًا حول نتائج أولى حملات الموجة التى جاءت تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو البراوى مساعد مدير أمن دمياط و رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، حيث بدأت باصطفاف المعدات المشاركة بالإزالة، كما أسفرت عن إزالة 15 حالة بمركز ومدينة فارسكور تابعة لولاية حماية وتطوير نهر النيل باجمالى مساحة 2146 متر مربع.

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، على رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، والمتابعة الدورية لتلك المنظومة، حيث رصد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محاولة لقيام مواطن حائز على قطعة أرض بمساحة ١١ قيراط من هيئة الإصلاح الزراعى بالايجار بتبويرها .

حيث تم على الفور التواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومسئول هيئة الإصلاح الزراعى بكفر البطيخ، وقاموا بالانتقال إلى الأرض محل التعدى ، وبناء عليه ، تم تحرير محضر جنح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستأجر تمهيدًا للعرض على النيابة العامة .

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم ، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد .