طقس شديد البرودة بشمال سيناء والأهالي يلتفون حول الكانون للتدفئة

يضرب محافظة شمال سيناء طقس سيء وتقلبات جوية مستمرة وتعيش مدن المحافظة أجواء صقيع وبروده غير عادية يطلق عليها أهل سيناء الاربعينية من كل عام حيث تهب الرياح الشديدة علي جميع ارجاء المحافظة مع أنخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط أمطار بين الحين والاخر.

وويخيم علي شمال سيناء طقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا حيث تقل درجات الحرارة وتصل الي 3 درجات تختفي معها مظاهر الحياه في شوارع المحافظة حيث يلجأ المواطنين لمنازلهم للحصول علي الدفيء حول مايسمي بالكانون المشتعله فيه اشجار الخشب كوسيلة تدفئة تراثية متوارثة أب عن جد حيث خلت الأسواق من المارة.

فيما أمر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء برفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية.

في الوقت ذاته أغلقت السلطات المهنية ميناء العريش البحري، اليوم السبت، بسبب شدة الرياح وارتفاع الامواج وتوقفت حركة الملاحة والصيد بميناء العريش البحري لأجل غير مسمي لحين تحسن الظروف الجوية.