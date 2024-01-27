فيتوريا عن كثرة الإصابات: هناك شىء غريب.. عامل المهمات تعرض للإصابة!

قال روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قبل مباراة الكونغو غدا: " لا أحب الخسارة واللعب دائمًا للفوز ولكن يواجهنا سوء حظ، وإصابات كثيرة من بداية المعسكر".

أكمل في المؤتمر الصحفى قبل المباراة: "احترم جميع اللاعبين وجميع الفرق ولكننا مستعدون للفوز".

وأردف: "نعاني من اصابات كثيرة من بداية المعسكر الاعداد لأمم افريقيا وأشياء غريبة أسامة جلال وأحمد كوكا وعامل مهمات المنتخب تعرض لعملية في القلب، ثم صلاح والشناوي والآن امام عاشور الذي أصيب في التدريب وخارج المباراة".

وأكد روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن كل المباريات مهمة وصعبة مضيفا:" عندنا بعض الإصابات، ونلعب ضد فريق صعب ولكننا جاهزون".

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفى قبل مباراة الكونغو الديموقراطية غدا: نعمل علي تصحيح الأخطاء في مباراة الكونغو، ونلعب في أجواء ليست سهلة، وكنا الأفضل في معظم المباريات وكان لنا شخصية وكان واضح أسلوب اللعب الخاص بنا".



وعن احتمالية مواجهة المغرب أو السنغال، قال فيتوريا: "كل الفرق التي تفكر في أهداف كبيرة تعلم أنها قد تقابل بعضها، ولا يوجد فريق واحد قوي جدا كل الفرق جيد.