مروان عطية: جاهزون للفوز على الكونغو غدا

أكد مروان عطية لاعب منتخب مصر، أن مباراة غدا أمام الكونغو الديمقراطية صعبة ولكننا جاهزون ونبذل قصارى جهدنا للفوز والتأهل للمباراة التالية.

وقال عطية، في المؤتمر الصحفى قبل مباراة الكونغو الديموقراطية غدا: "جاهزون للفوز ولا توجد مباراة سهلة في أمم أفريقيا".

وتابع: "غياب محمد صلاح مؤثر بالطبع، فهو لاعب كبير وقدوة لنا فى الملعب وخارجه، ولكننا واثقون فى أنفسنا وقادرون على تحقيق الفوز والتقدم فى البطولة".

خاض منتخب مصر 3 مباريات انتهت جمعيها بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، وتأهل منتخب في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وأحرز 6 أهداف وسكنت شباكه 6 أهداف أخرى.

وخاض منتخب الكونغو الديمقراطية 3 مباريات انتهت جميعها بالتعادل “مباراتين بنتيجة 1-1 ومباراة بنتيجة 0 - 0، وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط وأحرز هدفين وسكنت شباكه هدفين آخرين.