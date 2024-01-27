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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يستقبل التلميذة جمانة الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء "يستقبل التلميذة جمانة الفائزه بجائزة
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استقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء جمانة سامح محمود، الفائزة بجائزة الدولة للمبدع الصغير التلميذ المثالي، والتي ستمثل المحافظة على مستوى الجمهورية، وتسلم  دعوة حضور حفل توقيع قصتها الأولى "لا التنمر" وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55.
وقام وكيل الوزارة بمناقشة التلميذة وإعطائها النصائح المهمة والتي ستساعدها في الحصول على المركز الأول في المسابقة، والتي ستفيدها في المستقبل القريب  تضمنت التعود والتدريب وعمل سيناريو للمسابقة، وعليها أن تجمع المعلومات عن المحافظة والتدريب عن الأسئلة الشائعة في هذه النوعية من المسابقة وأن تكون الإجابات طبيعة وواقعية، وأن تتدرب على القراءة الصحيحة، وأن تكون واثقة من نفسها وأن تجيب على الأسئلة بسلاسة ووضوح والتمهل في فهم السؤال.

 وأن تضع الفوز بالمركز الأول نصب أعينها، وأنه سيتم بذل كل ما في وسعها لتحقيقه لها وللمحافظة،
كما حرص وكيل الوزارة على توجيهها بإبراز الجوانب والسمات الإيجابية في شخصيتها، وأن تتقن مهارات التحدث والمناقشة، علمًا  بأن التلميذة ستشارك أيضًا بكتاب "عندي حلم " بجناح شهر زاد للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، وفي نهاية اللقاء أهدى وكيل الوزارة الطالبة أسطوانة بها جميع المشروعات القومية بمحافظة شمال سيناء وبجمهورية مصر العربية.

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