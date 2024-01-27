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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيتوريا: ليس من السهل الفوز على منتخب الكونغو

فيتوريا
فيتوريا
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قال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، إن مباراة الغد مهمة بالنسبة لنا، وتحدثنا من قبل عن أن جميع المواجهات نخوضها كمباريات نهائية".
وتابع: "نواجه منتخب قوي ليس من السهل الفوز عليه، ولدينا بعض المشكلات التي لم نتمنى حدوثها، لكن هذه هي كرة القدم.
جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى دور الستة عشر بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف كاب فيردي المتصدر برصيد 7 نقاط، فيما احتل منتخب الكونغو الديمقراطية وصافة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط خلف المغرب المتصدر برصيد 7 نقاط. 

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر أمام الكونغو الديموقراطية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

فيتوريا الكونغو مروان عطية