وزير التموين: تعليق طرح القمح في البورصة السلعية نتيجة المضاربات في أسعاره

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن وقف طرح سلعة القمح في البورصة السلعية - مصر.

وقال المصيلحي خلال تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية اليوم في محافظة بورسعيد أن ذلك نتيجة المضاربات في أسعاره بالسوق المحلية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان هناك عدد من المزايدات من قبل بعض التجار.

يذكر أنه يتم تداول 9 سلع على البورصة السلعية - مصر، تتضمن القمح والذي يستحوذ على النصيب الأكبر من حجم وقيمة وكمية التداول، كما انه يتم تداول القمح في جلستين أسبوعيا (الأحد والأربعاء).

ويبلغ عدد المطاحن على مستوى الجمهورية نحو 156 مطحن عام وخاص تم تسجيل 139 مطحن منهم للتداول على سلعة القمح حتى الآن، حيث بلغت قيمة التداول نحو 12.3 مليار جنيه من خلال تداول 1.5 مليون طن، وذلك منذ بدء التداول في البورصة السلعية في 2022.