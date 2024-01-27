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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة عاملين بعد تعدى آخر عليهما بخرطوش في دار السلام

المتهم
المتهم
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أصيب عامل بانفجار فى عينيه وآخر بالرصاص برقبته بعد تعدى عامل مغسلة عليهما بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه ( عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصاب بإنفجار بالعين اليسرى وإشتباه بإنفجار بالعين اليمنى ، ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين (عامل "بمغسلة"- مقيم بدائرة القسم)، مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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إصابة عامل أنفجار فى عينيه بالرصاص تعدى عامل مغسلة منطقة دار السلام