إصابة عاملين بعد تعدى آخر عليهما بخرطوش في دار السلام

أصيب عامل بانفجار فى عينيه وآخر بالرصاص برقبته بعد تعدى عامل مغسلة عليهما بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر بأنه حال سيره صحبة صديقه ( عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) مصاب بإنفجار بالعين اليسرى وإشتباه بإنفجار بالعين اليمنى ، ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم، حدثت بينهما وبين (عامل "بمغسلة"- مقيم بدائرة القسم)، مشادة كلامية لقيام المذكور بالتنمر على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام فرد خرطوش كان بحوزته ونتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبحوزته (السلاح المستخدم فى الواقعة و2 طلقة ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.