تواصل أعمال تبطين ترعة جانبية دبركي بزاوية الناعورة بالمنوفية

تواصلت اليوم أعمال تبطين الترع بقرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تابع عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال تبطين ترعة جانبية دبركي ضمن جهود الدولة لتنفيذ مشروع تبطين الترع للتقليل من كميات المياه المهدرة، ومنع انتشار الأمراض والأوبئة، والقضاء على الحشرات، والقوارض، إلى جانب تحسين المظهر العام لتلك الترع.

جاء ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتذليل كافة العقبات لسرعة إنهاء المشروعات طبقًا للمعايير المقررة.

كما تابع محمد عمران نائب رئيس المدينة، اليوم برفقة قسم تحسين البيئة أعمال رفع تجمعات القمامة وسحب مياه الأمطار بشوارع وميادين وأحياء مدينة الشهداء.

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