المجلس الرئاسي الليبي: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية والقانون

رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بقرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المنفي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم /السبت/ - "إن القرار يعد انتصارا للإنسانية والقانون، ويجب أن يكون أساسًا للوقف الفوري لإطلاق النار، فهو وحده الكفيل بوقف حملة القتل والتدمير التي تقوم بها آلة العدوان الإسرائيلية بحق المدنيين العزل والبنية التحتية ودور العبادة".

وأضاف "سنواصل دورنا في تقديم الدعم والمساندة مع إعلان عزمنا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا، وتقديم مرافعتنا أمام محكمة العدل الدولية في 22 فبراير المقبل بشأن إجراءات الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال في حق الفلسطينيين"، مشددا على أن قرار المحكمة الصادر أمس /الجمعة/ يتطلب وقفا فوريا للعمليات العسكرية من أجل تنفيذه.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي الليبي قائلا "هذه خطوة مهمة نحو العدالة الدولية، وتدفعنا إلى مزيد من العمل الجماعي داخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف كل صور الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى 75 عاما".