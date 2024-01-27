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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية الفلسطينية: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أكدت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. 

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - أن استمرار حرب الإبادة الجماعية تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج لقطاع غزة، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء. 

وأدانت الوزارة استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم الثالث عشر بعد المئة، في إمعان اسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

حرب الإبادة إسرائيل حماية المدنيين غزة