وجود كبير للأطفال.. 400 ألف زائر لمعرض الكتاب خلال يومين (فيديو)

أكد طارق رضوان، عضو الهيئة العليا لمعرض القاهرة الدولي، أن الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت إقبالًا كبيرًا في أول يومين، حيث بلغ عدد الزوار نحو 400 ألف شخص، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تميزت بتوافد كافة الأشخاص من الفئات العمرية.

وأضاف "رضوان" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أن الدورة الحالية من المعرض شهدت توافد عليها عدد كبير من الأطفال وصغار السن، ما يؤكد اهتمام هذه الفئة بالقراءة، موضحًا أن هناك نحو 1200 ناشر يمثلون 70 دولة من مختلف بلدان العالم، بالإضافة إلى أن وجود فعاليات فنية مختلفة تستهدف الأطفال.

وعن ضيف الشرف في الدورة الحالية، أشار رضوان إلى أن اختيار دولة النرويج كضيف شرف، نظرا لوجود علاقات ثنائية قوية تجمع مصر والنرويج، كما أن النرويج مهتمة بالأدب والثقافة.