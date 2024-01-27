صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة شلومي قرب حدود لبنان

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، بسماع دوي صفارات الإنذار بمستوطنة شلومي بالجليل الغربي قرب حدود لبنان.

يذكر أن حزب الله قد نفذ عدة عمليات ضد إسرائيل مساء أمس الجمعة، من بينها استهداف تجمع لجنود في تلة الكوبرا، وكذلك استهدف "حزب الله" بصواريخ "بركان" ثكنة زرعيت الإسرائيلية.

وأعلن حزب الله عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان، أمس الجمعة، إلى 3 أفراد.

وأفادت مصادر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على عدد من بلدات القطاعين الغربي والأوسط جنوبي لبنان، بالإضافة إلى غارة على بلدة دير عامص الجنوبية.