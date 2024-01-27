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السبت 27 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس مائل للدفء على جنوب سيناء.. والعظمى بسانت كاترين 10 درجات

سانت كاترين
سانت كاترين
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تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسًا مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، والعظمى بالمحافظة بلغت 22 درجة والصغرى 14 درجة، ونشاط رياح 38 كيلو مترًا / الساعة على مناطق من المحافظة على فترات متقطعة، والعظمى بمدينة سانت كاترين 10 درجات، والصغرى واحد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم، على مدن المحافظة: 

  • رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21.
  • طابا الصغرى 12 والعظمى 17.
  • كاترين الصغرى واحد والعظمى 10.
  • طور سيناء الصغرى 12 والعظمى 20.
  • شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22.

من جانب آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء، أن الحالة المرورية على الطرق الصحراوية، تشهد سيولة تامة على معظم طرق مدن المحافظة، لا سيما عدم تلقي غرفة العمليات أي بلاغات تفيد بوجود معوقات على الطرق أو تأثير على الحركة المرورية.

وفي بيان لهيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة .

والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى .

 

حالة الطقس طقس مائل للدفء على جنوب سيناء - درجات الحرارة الحالة المرورية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية