بمشاركة 200 متسابق.. انطلاق بطولة السباحة للمحافظات الحدودية بشرم الشيخ

تنطلق اليوم السبت، بطولة السباحة للمحافظات الحدودية في نسختها الثانية ٢٠٢٤، بحمام سباحة المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ، بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، بمشاركة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة»، وجرى استقبال الأفواج أمس الجمعة.

كان محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، قد استقبل مساء أمس الجمعة بالمركز الدولي للتنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ، مشرفي ومدربي الفرق المشاركة في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية ٢٠٢٤ ، للترحيب والتأكيد علي الالتزام بالقواعد المنظمة من وزارة الشباب والرياضة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية أقيمت العام الماضي بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي فعالياتها حرصًا من الدولة المصرية للاهتمام بالأنشطة الشبابية وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضية للشباب من الجنسين وخاصة للمحافظات الحدودية.

تقام البطولة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، وحضور أحمد عبدالعزيز وكيل المديرية.

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