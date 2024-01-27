الهلال الأحمر: طواقمنا تتعامل مع إصابات خطيرة بالرصاص الحي من قرية دير أبو ضعيف

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابات خطيرة بالرصاص الحي من قرية دير أبو ضعيف بالقرب من مدينة جنين.

وأمس الجمعة، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن استشهاد 6 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين، في قصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة .

وانقطعت الكهرباء تمامًا في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونفذ الوقود في المستشفى، في ظل حصار مستمر وقصف متواصل على محيط المستشفى، فتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين منذ السادس من أكتوبر الماضي حتى يوم الجمعة 26 يناير 2024 إلى أكثر من 26 ألف شهيد و64.500 جريح معظمهم حالات خطيرة.