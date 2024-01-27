في الوقت القاتل.. مانشستر سيتي يقصي توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا قاتلًا على نظيره توتنهام بهدف للا شيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، بالرغم من تسجيل أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي هدف في الدقيقة السادسة، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، سيطر مان سيتي على مجريات اللعب وأضاع لاعبوه العديد من الفرص لقص شريط أهداف اللقاء.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على السبيرز في الوقت القاتل من المباراة، حيث أحرز المدافع الهولندي ناثان آكي، الهدف في الدقيقة 88 بعدما ارتدت الكرة من الحارس فيكاريو في منطقة الجزاء، ليضع مدافع السيتي الكرة بسهولة في الشباك، ليقصي مانشستر سيتي، نظيره توتنهام من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب توتنهام.