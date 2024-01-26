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السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد فرحات: قرارات العدل الدولية كانت أمل لدى كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان

غزة
غزة
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أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أهمية قرارات محكمة العدل الدولية حول الإجراءات الطارئة  لوقف الإبادة الجماعية من إسرائيل ضد سكان قطاع غزة.

واضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، ان هذه القرارت كانت أمل لدى كل الدول المؤيدة لحقوق الإنسان، لايمانها بخطورة ما يحدث داخل قطاع غزة، وضرورة إصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع أن ما صدر عن محكمة العدل الدولية يمكن اعتباره بداية لمحاصرة الموقف السياسي والعسكري لما يحدث في قطاع غزة.

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