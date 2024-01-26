الأميرة النرويجية ميت ماريت تزور إحدى المكتبات بالزمالك وتعقد ندوة.. صور

‎زارت الأميرة النرويجية ميت ماريت، قرينة ولي عهد النرويج، اليوم، إحدى المكتبات بحي الزمالك، وتأتي الزيارة على هامش اختيار مملكة النرويج كضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والذي يقام خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

‎وقامت الأميرة ميت ماريت بجولة في المكتبة بناء على طلبها لزيارة المكتبة المصرية، ودار حوار بينهما وبين مسئوليها حول دور المكتبة والأنشطة المختلفة التي تقدمها والإصدارات الأدبية المصرية من مختلف دور النشر المصرية والعربية.

‎وأهدت المكتبة إلى الأميرة باقة من الكتب المصرية المترجمة إلى الإنجليزية منها كتب: «وكالة عطية» للكاتب الكبير خيري شلبي، و«قيام ونهاية الصاد شين» لحمدي أبو جليل، و«سيدة الزمالك» لأشرف العشماوي، و«شغف» لرشا عدلي، و«خلخال» لنيرة عطية، و«سبيل الغارق» لريم بسيوني، وكتاب الأطفال «فاكر نفسك مين» وكتاب نادية واصف « chronicles of a Cairo book seller».

‎واعقب الجولة ندوة بحضور الأميرة حول الترجمة من النرويجية إلى العربية حيث سردت كل من عبد الوهاب والسباعي تجربتهما مع ترجمة الأدب النرويجي إلى العربية.



‎وتطرق الحديث إلى أدب الأديب النرويجي الحاصل على نوبل يون فوسه وتحديات الترجمة ما بين اللغتين العربية والنرويجية، إضافة إلى اثراء الصورة والطبيعة النرويجية من خلال الكلمات، إضافة إلى الحديث عن أدب الطفل وبعض الحكايات المترجمة الى العربية منها كتاب «نعماوي ولالاوي» و«احظر يا تيكي».

‎وقالت الأميرة ميت ماريت إن الكاتبة النرويجية جديس يوت من كتابها المفضلين موصية بترجمة أعمالها، مؤكدة على دور الترجمة في إيجاد التشابه بين الثقافات والتجارب الإنسانية.