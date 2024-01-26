وزير الرياضة يحفز لاعبى منتخب اليد قبل مواجهة الجزائر في نهائى أفريقيا غدا

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على لقاء لاعبى المنتخب الوطنى الأول لكرة اليد ،مساء اليوم، بمعسكرهم قبيل مباراتهم المرتقبة أمام منتخب الجزائر غدا السبت بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولى فى نهائى بطولة أفريقيا فى نسختها الـ ٢٦.

جاء اللقاء فى إطار تحفيز وزير الرياضة للاعبي المنتخب، وتشجيعهم على مواصلة التألق، والأداء المتميز الذى يقدمونه منذ انطلاق البطولة الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة ١٧-٢٧ يناير الجارى.

أكد صبحى على ثقته والجماهير المصرية فى لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى فى تحقيق الانتصار أمام المنتخب الجزائري الشقيق، وإحراز اللقب الإفريقي التاسع لمصر فى كرة اليد ، مشيراً إلى مؤازرة الجماهير للاعبى المنتخب، وترقبهم لمباراة النهائى غدا، وانتظارهم لسعادة جديدة من رجال منتخب اليد.

كما عبَّر عن امتنانه لكل الإنجازات التى تحققها منتخبات كرة اليد فى مختلف البطولات وعلى كافة المستويات فى صورة تعكس الإعداد والتخطيط والتميز لمنظومة كرة اليد المصرية ، لافتاً إلى تطلعات الجميع لتحقيق مزيد من الإنجازات بالتتويج ببطولة إفريقيا غدا، وإحراز ميدالية أوليمبية فى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس المقبلة .