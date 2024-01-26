بعد وفاة العامرى فاروق.. موعد الانتخابات التكميلية في الأهلي على منصب نائب الرئيس

أصبح منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي شاغرا بعد وفاة العامرى فاروق الذي وافته المنية اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض منذ أكثر من شهرين بعد تعرضه لنزيف في المخ.

وبعد وفاة العامرى فاروق يكمل مجلس إدارة النادي الأهلي أعماله حيث سيتم تعيين أحد أعضاء المجلس قائما بأعمال نائب الرئيس لحين الدعوة لانتخابات تكميليه على منصب النائب فقط.

وسيكون موعد الجمعية العمومية لانتخاب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد نهاية السنة المالية في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024.

ووفقا للائحة النادي الأهلي التي تنص على إجراء انتخابات على هذا المنصب فقط حيث يقوم النادي الأهلي بالدعوة لانتخابات جديدة على منصب نائب الرئيس.

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي أقامه مواسم عزاء العامرى فاروق نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق يوم الاثنين النقبل في مسجد المشير، وتم اعلان الحداد في القلعه الحمراء لمدة 3 أيام.