القصة الكاملة .. مقتل طفل قرية النزلة وسرقة مركبته النارية

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، من ضبط قاتل الصبي أدهم ، 14سنة، سائق توك توك ابن قرية النزلة التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، والذي عثر على جثة مقتول ببشتل بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من مأمور مركز اوسيم بمحافظة الجيزة، يفيد بإختفاء صبي يدعي" أدهم محمد " 14عاما مقيم بقرية النزله بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، بعد أن خرج للعمل علي التوك توك الخاص به، لمساعدة اسرته، بمدينة بشتيل بدائرة المركز منذ 7 ايام، بعد تكثيف البحث عنه عثر عليه جثة هامدة ، وملقا باحدي الترع واختفاء التوك توك، ما يؤكد أن سرقة التوك توك وراء الجريمة، خاصة أن الطفل الضحية وأسرته ليس لهم اعداء مع أحد وأنهم مقيمين ببشتل منذ فترة قصيرة .



تحرر المحضر اللازم بمركز شرطة اوسيم ، وتم العرض علي النيابة المختصة التي مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن ساعة وأسباب الوفاة.

والدة الضحية تحدثت لــ«البوابة نيوز» عن الجريمة التى تعرض لها ابنها فقالت : «ابنى وسندي في الدنيا يدعي " ادهم محمد" و يبلغ من العمر 14 سنة، كنا نعيش بقرية النزلة بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم ، وعلى الرغم من صغر سنه، فإنه كان يتصرف مثل الرجال، بدأ العمل كسائق على التوك توك الخاص بعد أن قمنا بشراؤه بالقسط، في محاوله منه لمساعدتي في تربيه أشقائه .



وكشفت والدة الطفل عن يوم الحادث وقالت خرج «أدهم » للعمل كعادته اليومية على التوك توك، يوم الاحد 7يناير ، حيث اعتاد التنقل بين شوارع "بشتيل " وكان دائما ينتهي من عمله ويعود الي المنزل في الخامسه مساء ، وفى منتصف اليوم اختفى «أدهم » ولم يعد إلى المنزل

واضافت : «بحثنا عن ابنى بأنحاء بشتيل وفتشنا فى القرى المجاورة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم تظهر أى معلومات تقود إلى مكانه، وبعد مرور 24 ساعة على اختفائه حررنا محضرا بمركز شرطة أوسيم.



وتابعت والدة الطفل حديثها: «مرت 7 أيام كاملة دون التوصل لأى دلائل تكشف حقيقة اختفاء ابنى، وأثناء مواصلة رحلة البحث، ذهبت الى قسم شرطة اوسيم في محاولة لمعرفة اي تفاصيل عن اختفاء ابني، وابلغني رئيس المباحث بالعثور على جثه ابني مقتول وملقاة بأحد الترع .

واردفت : رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين بقتل ابني بعد أن قاموا ببيع التوك توك الخاص به بعد ان قاموا بتقطيع التوك توك الي اجزاء .

واختتمت ... “حرام اللي حصل في ابني ده كان عيل شقيان ، نفسي اعرف عملوا فيه كده ليه وحرموني منه”.